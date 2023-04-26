محكمة مدنيّة تتهم "ترامب" باغتصاب صحفية

وبعد أكثر من 25 عامًا على الوقائع، سيحاول تسعة محلفين هم: ستة رجال، وثلاث نساء، اختيروا أمس أمام محكمة فدرالية في مانهاتن، كشف هذه القضية التي تتمثل بوجود روايتين متناقضتين تمامًا.