محكمة مدنيّة تتهم "ترامب" باغتصاب صحفية

اتهمت محكمة مدنية في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باغتصاب الصحفية إي جين كارول، في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بحسب ما أوردت "فرانس برس" اليوم (الأربعاء).
وبعد أكثر من 25 عامًا على الوقائع، سيحاول تسعة محلفين هم: ستة رجال، وثلاث نساء، اختيروا أمس أمام محكمة فدرالية في مانهاتن، كشف هذه القضية التي تتمثل بوجود روايتين متناقضتين تمامًا.
وقالت شون كرولي من فريق محامي كارول في بداية الجلسة: "ما أن دخلا المقصورة حتى تغير كل شيء، فجأة ولم يعد الأمر مسليًا، فبنية ترامب تبلغ ضعف بنية الصحفية تقريبًا".
وفي مؤشر إلى حساسية المحاكمة التي يُفترض أن تستمر بين خمسة إلى عشرة أيام، أكد القاضي لويس كابلان أن هويات المحلفين لن تُكشف لتجنّب أي ضغوط.
ومنذ 2019 تؤكد إي جين كارول ومحاموها أن الرئيس السابق للولايات المتحدة "لمسها واغتصبها"، بعد أن استدرجها إلى غرفة قياس في متجر بيرغدورف غودمان في نيويورك، في موعد لا تتذكره بدقة، لكنه في "ربيع 1996".