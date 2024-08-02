"حرب التبرعات".. الاغتيال والانسحاب يشعلان المعركة بين "هاريس" و"ترامب"!

فيما قالت حملة ترامب، أمس الخميس: إن لديها 327 مليون دولار نقدًا في متناول اليد، بينما قالت حملة هاريس، يوم الجمعة: إن لديها 377 مليون دولار في البنك؛ وفق ما نقلت "العربية.نت".