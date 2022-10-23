"العليا الإسرائيلية" ترفض التماسات تعرقل اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

وعلى الرغم من محدودية نطاق الاتفاق، إلا أنه يمثل تسوية مهمة بين الطرفين، بعد سنوات طويلة من الحرب والعداء، كما أنه يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية وينزع فتيل مصدر لتوترات ثارت مؤخرًا.