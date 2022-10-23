"العليا الإسرائيلية" ترفض التماسات تعرقل اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأحد)، التماسات كان من شأنها أن تعرقل اتفاقًا تاريخيًا توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
ويزيل قرار المحكمة إحدى العقبات الأخيرة، التي يمكن أن تعطل الاتفاق في إسرائيل، وفقاً لـ"رويترز".
وعلى الرغم من محدودية نطاق الاتفاق، إلا أنه يمثل تسوية مهمة بين الطرفين، بعد سنوات طويلة من الحرب والعداء، كما أنه يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية وينزع فتيل مصدر لتوترات ثارت مؤخرًا.
وكانت أربع مجموعات، من بينها واحدة يقودها نائب معارض، قد طلبت من المحكمة إجبار الحكومة التي تتطلع إلى تسريع الاتفاق قبل انتخابات أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لإجراء تصويت كامل في الكنيست.
ويرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية لأول مرة، ويضع أيضًا آلية تكفل للبلدين الحصول على عوائد من استكشاف شركة توتال إنرجيز لحقل غاز بحري يمتد عبر الحدود.