تركيا تنفي استخدامها أسلحةً كيماوية ضد الأكراد في شمال العراق

رفضت وزارة الدفاع التركية ومسؤولون حكوميون بارزون، اليوم "الخميس"، مزاعم استخدام القوات المسلحة التركية أسلحة كيماوية في عملياتها ضد المسلحين الأكراد.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "إن مزاعم أن القوات المسلحة التركية استخدمت أسلحة كيماوية، هي مزاعم لا أساس لها وعارية عن الصحة تمامًا"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت: "إن كل هذه الجهود لنشر معلومات مضللة هي محاولات لا طائل منها للمنظمة الإرهابية وحلفائها، والذخيرة المحظورة بموجب القانون والاتفاقيات الدولية لم تستخدمها القوات المسلحة، ولا توجد في مخزونها".
ونشرت وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكردستاني، مقاطع فيديو هذا الأسبوع، ذكرت أنها "تظهر استخدام الجيش أسلحة كيماوية ضد الجماعة المسلحة في شمال العراق".
وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.