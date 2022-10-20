تركيا تنفي استخدامها أسلحةً كيماوية ضد الأكراد في شمال العراق

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "إن مزاعم أن القوات المسلحة التركية استخدمت أسلحة كيماوية، هي مزاعم لا أساس لها وعارية عن الصحة تمامًا"؛ وفقًا لـ"رويترز".