البيت الأبيض: الاتفاق النووي مع إيران ليس محل اهتمام في واشنطن حالياً

وفي المقابل، قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن عدداً من الطائرات المسيرة تم نقلها إلى روسيا قبل اندلاع الحرب، داعياً إلى وقف حملات الاتهام والتضليل بشأن استخدام هذه الطائرات في أوكرانيا.