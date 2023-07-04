حصيلة الاضطرابات بفرنسا.. آلاف الموقوفين ومئات الإصابات وأضرار مادية كبيرة

أعلنت وزارتا العدل والداخلية الفرنسيتان حصيلة أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، بعد مقتل الشاب الجزائري الأصل نائل (17 عاماً) برصاص شرطي أطلق عليه النار من مسافة قريبة خلال عملية تفتيش مروري لدى محاولته الفرار في سيارة كان يقودها دون رخصة.
ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الموقوفين 3486 شخصاً منذ 27 يونيو، بينهم 1244 من القصّر، فيما تمّ تقديم 374 شخصاً للعدالة بشكل فوري.
وبلغ حجم الأضرار حتى صباح الأحد الماضي، 5000 سيارة تمّ إحراقها، و10000 حريق لحاويات النفايات، وأكثر من 1000 بناية تم حرقها أو تخريبها، و250 هجوماً على مراكز الشرطة والدرك الوطني الفرنسي، وأكثر من 700 رجل أمن تعرّضوا لإصابات.
وتشير التقديرات الأولية لشركات التأمين، وفق "سكاي نيوز عربية"، إلى أن حجم الخسائر بلغ أكثر من 100 مليون يورو (109 ملايين دولار)، وهو رقم مرشح للزيادة بلا شك.
وتوعدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، بالتعامل بصرامة مع العنف، مشددة على أنه ستتم تعبئة الحكومة حتى يعود الهدوء إلى كل أنحاء البلاد.
وكانت "الداخلية" الفرنسية قد أعلنت أمس الاثنين، أن إجمالي الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب والاحتجاجات في فرنسا، إثر مقتل نائل برصاص الشرطة الفرنسية، قبل أيام، بلغ نحو 55 مليون يورو.
ووفقاً لتقارير، فقد بلغت الخسائر في الممتلكات العامة في باريس نحو 20 مليون يورو، بينما بلغت الخسائر في الممتلكات الخاصة نحو 35 مليون يورو.