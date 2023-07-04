حصيلة الاضطرابات بفرنسا.. آلاف الموقوفين ومئات الإصابات وأضرار مادية كبيرة

وبلغ حجم الأضرار حتى صباح الأحد الماضي، 5000 سيارة تمّ إحراقها، و10000 حريق لحاويات النفايات، وأكثر من 1000 بناية تم حرقها أو تخريبها، و250 هجوماً على مراكز الشرطة والدرك الوطني الفرنسي، وأكثر من 700 رجل أمن تعرّضوا لإصابات.