إسرائيل تدمر حياً سكنياً كاملاً في بلدة بجنوب لبنان

دمرت غارات إسرائيلية حياً سكيناً كاملاً في بلدة عيترون في جنوب لبنان، اليوم (الأحد)، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأوضحت الوكالة الرسمية أن الغارات دمرت العديد من المنازل بشكل كامل.
وأضافت أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً عنيفاً استهدف محيط بلدتي الناقورة، وعلما الشعب، وخلة موسى عند أطراف بلدة رميش.
في السياق نفسه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عدة ضربات في جنوب لبنان "رداً على إطلاق نار" على شمال إسرائيل.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قصف أيضاً موقعاً وبنى تحتية لـ"حزب الله" وما وصفها بـ"خلية مسلحين" في جنوب لبنان بالطائرات ونيران الدبابات.