"المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" تُثمِّن الجهود الإنسانية للمملكة ولـ"الندوة العالمية"

وبدورها، أكدت الندوة العالمية أن الثناء الحقيقي في هذا الإسهام الذي تقدمه الندوة، وتضطلع برسالته، إنما يعود فضله بعد الله للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا بدعمها المتواصل والدؤوب للعمل الإنساني، وصدارتها فيه، وبذلها الخير في كل مكان، وتقديم المساعدة العاجلة للفئات المتضررة من النازحين واللاجئين في كثير من مناطق العالم.