"المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" تُثمِّن الجهود الإنسانية للمملكة ولـ"الندوة العالمية"

"المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" تُثمِّن الجهود الإنسانية للمملكة ولـ"الندوة العالمية"
ثمَّنت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" الجهود الإنسانية للندوة العالمية للشباب الإسلامي في ميدان رعاية ومساعدة اللاجئين.
جاء ذلك في خطاب شكر بعثته نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السيدة "كيلي كليمنتس"، إلى الأمين العام للندوة العالمية، الدكتور صالح الوهيبي، نوهت فيه بالدور الريادي الذي تقوم به الندوة العالمية والمفوضية، وبواجبهما ودورهما الإنساني تجاه اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة لهم.
وشددت النائبة على أملها الكبير في استمرار تعاون الندوة العالمية لتخفيف المعاناة الكبيرة التي ألمت بالمتضررين في مناطق عديدة من العالم.
وبدورها، أكدت الندوة العالمية أن الثناء الحقيقي في هذا الإسهام الذي تقدمه الندوة، وتضطلع برسالته، إنما يعود فضله بعد الله للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا بدعمها المتواصل والدؤوب للعمل الإنساني، وصدارتها فيه، وبذلها الخير في كل مكان، وتقديم المساعدة العاجلة للفئات المتضررة من النازحين واللاجئين في كثير من مناطق العالم.