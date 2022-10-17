الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بـ500 مليون يورو لشراء الأسلحة

يُكثّف الاتحاد الأوروبي دعمه العسكري لأوكرانيا مع إطلاقه، اليوم (الاثنين)، مَهمةً لتدريب 15 ألف جندي أوكراني على أراضيه، وتخصيص تمويل جديد قدره 500 مليون يورو لإمداد هذا البلد بالأسلحة.
وقال مسؤول أوروبي: "إنها سابقة كبرى بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ فلم نقم من قبل بمَهمة بهذا الحجم"؛ وفقًا لـ"يورونيوز".
ويصادق وزراء خارجية الدول الـ27 على القرارين اليوم، خلال اجتماع في لوكسمبورغ؛ على أن تبدأ المَهمة فورًا؛ وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.
وتجري عدة مهمات تدريب في عدة دول أعضاء؛ لا سيما في ألمانيا وفرنسا؛ حيث يجري تدريب عسكريين أوكرانيين على استخدام مدافع وقاذفات صواريخ ودفاعات جوية أرسلها الأوروبيون لأوكرانيا.