إسرائيل تقتل نائب مدير الدفاع المدني في غزة و4 من عائلته

وقال أحد سكان مدينة غزة، الذي يعيش على بعد حوالي كيلومتر واحد: "نسمع قصفًا مستمرًا في حي الزيتون، ونعرف أنهم يفجرون المنازل هناك، ولم نستطيع النوم بسبب أصوات الانفجارات، وصوت الدبابات القادمة يبدو قريبًا، والطائرات دون طيار لا تتوقف عن الدوران"