إسرائيل تقتل نائب مدير الدفاع المدني في غزة و4 من عائلته

قتل الاحتلال الإسرائيلي نائب مدير الدفاع المدني في غزة محمد مرسي، وأربعة من أفراد عائلته في غارة جوية على منزله في جباليا وسط قطاع غزة اليوم (الأحد)، بحسب ما ذكر مسؤولون صحيون في غزة لـ"رويترز".
وأوضحت خدمة الطوارئ المدنية بغزة في بيان أن قتل "مرسي" رفعت عدد أفرادها الذين قتلوا بنيران إسرائيلية منذ 7 أكتوبر إلى 83 شخصًا.
ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي فوري على وفاة "مرسي".
من جانبهم، أوضح السكان أن قوات الاحتلال الإسرائيلية فجرت أيضًا عدة منازل في ضاحية الزيتون بمدينة غزة على بعد 5 كيلومترات من جباليا.
وقال أحد سكان مدينة غزة، الذي يعيش على بعد حوالي كيلومتر واحد: "نسمع قصفًا مستمرًا في حي الزيتون، ونعرف أنهم يفجرون المنازل هناك، ولم نستطيع النوم بسبب أصوات الانفجارات، وصوت الدبابات القادمة يبدو قريبًا، والطائرات دون طيار لا تتوقف عن الدوران"
وأضاف: "إن الاحتلال يمحو حي الزيتون، ونحن خائفون على الناس المحاصرين هناك".
من جهتها، بينت الفرق الطبية أنها لم تتمكن من الاستجابة للنداءات اليائسة التي أطلقها بعض السكان الذين أبلغوا عن أنهم محاصرون داخل منازلهم، وبعضهم مصابون.