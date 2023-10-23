قادة الدول الغربية يبحثون منع اتساع الصراع وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط

ناقش قادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تطورات أحداث الحرب في قطاع غزة.
وقال بيان نشره البيت الأبيض: تحدث كل من الرئيس جوزيف بايدن، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لمناقشة الحرب في قطاع غزة.
وأضاف البيان: دعا القادة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين.
ورحب المتحدثون بإطلاق سراح رهينتين ودعوا إلى الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، والتزموا بالتنسيق الوثيق لدعم رعاياهم في المنطقة، وبخاصة من يرغبون منهم في مغادرة غزة.
كما رحب القادة بالإعلان عن وصول أول قافلتين من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة، والتزموا بمواصلة التنسيق مع الشركاء في المنطقة؛ لضمان الوصول الدائم والآمن إلى الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
والتزم المتحدثون أيضاً بمواصلة التنسيق الدبلوماسي الوثيق، بما في ذلك من خلال الشركاء الرئيسيين في المنطقة؛ وذلك لمنع اتساع رقعة الصراع والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط والعمل على التوصل إلى حل سياسي وسلام دائم.