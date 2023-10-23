قادة الدول الغربية يبحثون منع اتساع الصراع وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط

كما رحب القادة بالإعلان عن وصول أول قافلتين من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة، والتزموا بمواصلة التنسيق مع الشركاء في المنطقة؛ لضمان الوصول الدائم والآمن إلى الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.