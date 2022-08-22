صدام عسكري نووي.. روسيا ترسل تحذيراتها لـ "الناتو": مساركم مدمّر!

في نهاية عام 2021، طرحت روسيا مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة، واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، وطالبت موسكو، على وجه الخصوص، من شركائها الغربيين بضمانات قانونية رفض مزيدٍ من التوسع شرقاً لحلف شمال الأطلسي، ورفض إنشاء قواعد عسكرية للناتو في دول ما بعد الاتحاد السوفياتي، كما تضمنت المقترحات الروسية بنداً بشأن عدم نشر أسلحة الناتو الضاربة بالقرب من حدود روسيا، وانسحاب قوات الحلف في أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997.