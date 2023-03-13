رداً على المزاعم الإخوانية.. "الديوان الملكي المغربي": موقفنا من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه

وأكّد الديوان الملكي، في بيان له، عدة نقاط منها أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، رئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة.