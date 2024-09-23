أمين الجامعة العربية يطالب بنما بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة

طالَبَ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جمهورية بنما، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط ووزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما خافير مارتينيز آتشا فاسكيز، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأعرب أبو الغيط، خلال اللقاء، عن تقديره لموقف بنما الداعم للقضية داخل الأمم المتحدة؛ وآخرها التصويت لصالح قرار الجمعية العامة في شهر مايو الماضي، القاضي بأحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.