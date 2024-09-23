أمين الجامعة العربية يطالب بنما بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة

طالَبَ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جمهورية بنما، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.