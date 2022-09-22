الاتحاد الأوروبي يصدر بيانًا رسميًّا ردًّا على إعلان التعبئة الروسي

ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي الرسمي متسقًا مع البيانات الغربية التي صدرت تباعًا منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إعلان التعبئة العسكرية الجزئية، باستدعاء نحو 300 ألف جندي من قوات الاحتياط، للمشاركة في حرب أوكرانيا.