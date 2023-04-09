روسيا تعلن قصف مستودع وقود في زابوريجيا ..وأوكرانيا: بل مبنى سكني

في السياق نفسه، أفادت السلطات الأوكرانية بأن شخصًا يبلغ من العمر 50 عامًا وابنته البالغة من العمر 11 عامًا لقيا حتفهما؛ بعدما قصفت قوات روسية مبنى سكنيًا في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.