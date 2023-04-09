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روسيا تعلن قصف مستودع وقود في زابوريجيا ..وأوكرانيا: بل مبنى سكني
أشارت إلى تدمير مخازن صواريخ وذخيرة لكييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، أن قواتها دمرت مستودعًا يحتوي على 70 ألف طن من الوقود قرب مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا.
وذكرت أن القوات الروسية دمرت أيضًا مخازن تابعة للجيش الأوكراني تضم صواريخ وذخيرة وأسلحة مدفعية في منطقتي زابوريجيا ودونيتسك، وفقاً لـ"فرانس برس".
في السياق نفسه، أفادت السلطات الأوكرانية بأن شخصًا يبلغ من العمر 50 عامًا وابنته البالغة من العمر 11 عامًا لقيا حتفهما؛ بعدما قصفت قوات روسية مبنى سكنيًا في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وبينت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، أنه جرى انتشال امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا من تحت الأنقاض ووُصفت بأنها أم الطفلة.