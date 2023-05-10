19 شهيدًا للعدوان المتواصل على غزة وعشرات الجرحى بعضهم جروحه بالغة الخطورة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد شهداء اليوم ارتفع إلى أربعة، وأن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على التوالي ارتفعت إلى 19 شهيدًا، وعشرات الجرحى، بعضهم جروحه بالغة الخطورة.