القبض على 3 ضباط أتراك أجبروا سوريين على شرب الديزل حتى الموت

وأعلن مازن علوش، مدير مكتب العلاقات العامة في معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، يوم الأحد 12 مارس، في بيان أن "المنفذ تسلم صباح اليوم الأحد، مجموعة من المواطنين، عددهم ثمانية، واحد منهم جثة، وكانت على أجسام السبعة الآخرين آثار جروح عميقة وكسور شديدة، وكان هؤلاء قد حاولوا دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية لكن الجندرمة اعتقلتهم وعذبتهم".