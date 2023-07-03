مقتل 10 جنود في هجوم إرهابي بشمال موزمبيق

وقالت نشرة إعلامية لوكالة أعماق، الذراع الدعائية لتنظيم داعش، إنَّ عناصر التنظيم شنّوا صباح الجمعة الماضي، هجوماً مضاداً على دوريات مشتركة للقوات الرواندية والموزمبيقية حاولت التوغل نحو مواقع للمقاتلين في ماكوميا بمقاطعة كابو ديلغادو.