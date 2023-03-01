اليوم.. "الكنيست" يصوّت على مشروع قانون إعدام منفّذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية

ويأتي التصويت اليوم بعد أن صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، في 26 فبراير الماضي، على قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفّذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية.