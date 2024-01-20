بينهم "يوسف أميد زاده".. الحرس الثوري: مقتل 4 مستشارين إيرانيين في "هجوم المزة"

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، صباح اليوم السبت، بوقوع هجوم "إسرائيلي" استهدف منزلًا في العاصمة السورية دمشق، فيما نقلت وكالةُ "رويترز" عن مصادر قولَها: إن الانفجار تسبّب في مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني.