بينهم "يوسف أميد زاده".. الحرس الثوري: مقتل 4 مستشارين إيرانيين في "هجوم المزة"

أعلن الحرسُ الثوري الإيراني مقتلَ 4 مستشارين إيرانيين وعدد من أفراد الجيش السوري، في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في دمشق صباح اليوم.
وجاء في البيان: "مرة أخرى الكيان الصهيوني المجرم قام باعتداء على دمشق السورية بهجوم جوي، أدّى إلى استشهاد عدد من القوات السورية، و4 مستشارين إيرانيين".
كما أكّد البيانُ مقتلَ اللواء يوسف أميد زاده مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
ووفق "روسيا اليوم": أشارت مصادر مطلعة إلى أن عددًا من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض، ويتم البحث عنهم من قبل فوج إطفاء دمشق والدفاع المدني.
والمبنى المستهدف يقع بالقرب من سفارة أبخازيا في دمشق، وأكّد سفيرُ أبخازيا لدى سوريا "خوتابا باغرات راشوفيتش" عدمَ إصابة أي من موظفي السفارة.
وكانت قد أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، صباح اليوم السبت، بوقوع هجوم "إسرائيلي" استهدف منزلًا في العاصمة السورية دمشق، فيما نقلت وكالةُ "رويترز" عن مصادر قولَها: إن الانفجار تسبّب في مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني.
ونقلت "سانا" عن مراسلها قوله: إن هجومًا استهدف مبنى سكنيًّا في حي المزة بدمشق "ناجمًا عن عدوان إسرائيلي على الأغلب".