ألمانيا تحظر الشماغ والحجاب والرموز المرتبطة بفلسطين في المدارس

أكد المجلس التعليمي في برلين بألمانيا، منع استخدام الرموز المرتبطة بفلسطين في المدارس الألمانية، أو وضع أي شعارات مثل "الحرية لفلسطين" أو العلم الفلسطيني والحجاب الذي يحمل ألوان العلم الفلسطيني، والشماغ بلونيه الأبيض والأسود الذي يُعرف باسم "الشماغ الفلسطيني".
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من القيود المفروضة على الأنشطة المرتبطة بالقضية الفلسطينية في ألمانيا.
وبرر المجلس التعليمي في برلين، بأنه يسعى لمنع تأثير الصراع الدائر في قطاع غزة على البيئة التعليمية في المدارس، وطالَب أولياء الأمور بالابتعاد عن إشراك أطفالهم في الصراع الجاري.