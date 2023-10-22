ألمانيا تحظر الشماغ والحجاب والرموز المرتبطة بفلسطين في المدارس

أكد المجلس التعليمي في برلين بألمانيا، منع استخدام الرموز المرتبطة بفلسطين في المدارس الألمانية، أو وضع أي شعارات مثل "الحرية لفلسطين" أو العلم الفلسطيني والحجاب الذي يحمل ألوان العلم الفلسطيني، والشماغ بلونيه الأبيض والأسود الذي يُعرف باسم "الشماغ الفلسطيني".