ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26083 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ112 على التوالي إلى 26083 شهيدًا، والجرحى إلى 64487 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.