السودان.. بيان عاجل لنقابة الصحفيين

وأضافت النقابة: "يتعرض محيط المبنى الذي تقع فيه مكاتب قنوات الجزيرة والعربية والعربي والشرق، الذي يقع بشارع الستين شرقي الخرطوم، إلى قصف مدفعي منذ أمس الاثنين، ما يهدد سلامة وأمن الصحفيين الموجودين في المبنى، ويشكّل خطرًا على حياتهم".