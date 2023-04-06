اجتماع طارئ لـ"التعاون الإسلامي" بسبب الاعتداءات على الأقصى.. السبت

ويخاطب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، الاجتماع ليسلط الضوء من خلال كلمته على التطورات الخطيرة التي يمر بها المسجد الأقصى المبارك والفلسطينيون بشكل عام، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.