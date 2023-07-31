"البديوي": تعزيز العلاقات الخليجية- العراقية يعود بالمنفعة المتبادلة ويوطد التعاون

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن تعزيز العلاقات الخليجية- العراقية يعود بالمنفعة المتبادلة وفقاً للمصالح المشتركة، ويوطد أسس التعاون بينهما.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين اليوم، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة العراقية بغداد.
وأوضح "البديوي" أن اللقاء شهد مناقشة عددٍ من الموضوعات؛ أهمها متانة أواصر العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، وأهمية تعزيزها على كافة المجالات، واستعراض خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة (2019 - 2024)، ومشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق.
وأكد أن هذا المشروع هو رسالة أخوية لحكومة وشعب العراق الشقيق، مفادها أن استقرار العراق هو أولوية لدى دول المجلس لما يربطها بهم من علاقات أخوية وأواصر تعاون مشتركة.
وجدّد الأمين العام دعوة قادة دول المجلس بشأن تعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات، والتأكيد على أهمية دعم العراق في الحفاظ على سلامة وحدة أراضيه، وسيادته الكاملة، وهويته العربية الإسلامية، ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.