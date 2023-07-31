"البديوي": تعزيز العلاقات الخليجية- العراقية يعود بالمنفعة المتبادلة ويوطد التعاون

وجدّد الأمين العام دعوة قادة دول المجلس بشأن تعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات، والتأكيد على أهمية دعم العراق في الحفاظ على سلامة وحدة أراضيه، وسيادته الكاملة، وهويته العربية الإسلامية، ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.