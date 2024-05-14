الصحة الفلسطينية والدفاع المدني يعلنان توقف جهود انتشال الشهداء والجرحى بسبب نفاد الوقود

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن معظم المستشفيات في قطاع غزة، توقفت كذلك عن تقديم الخدمات الطبية في ظل نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة أن المستشفى الأوروبي الذي يعد أكبر مستشفى في جنوب قطاع غزة توقفت المولدات الكهربائية فيه عن العمل بسبب نفاد الوقود، وهذا يعرض حياة المئات من الجرحى والمرضى للخطر.