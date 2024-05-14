الصحة الفلسطينية والدفاع المدني يعلنان توقف جهود انتشال الشهداء والجرحى بسبب نفاد الوقود

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والدفاع المدني اليوم، عن توقف كافة عمليات إنقاذ وانتشال الشهداء والجرحى في معظم مناطق قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود، إثر مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة، بشكل محكم منذ أكثر من أسبوع خاصة معبر رفح البري.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني لم تعد تتحرك بسبب نفاد الوقود، وهذا سيؤدي إلى كارثة صحية، في ظل استمرار تصاعد العدوان من الاحتلال الإسرائيلي، ما يؤدي إلى مزيد من الشهداء والجرحى.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن معظم المستشفيات في قطاع غزة، توقفت كذلك عن تقديم الخدمات الطبية في ظل نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة أن المستشفى الأوروبي الذي يعد أكبر مستشفى في جنوب قطاع غزة توقفت المولدات الكهربائية فيه عن العمل بسبب نفاد الوقود، وهذا يعرض حياة المئات من الجرحى والمرضى للخطر.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الصحية بالتدخل العاجل لإدخال الوقود والمعدات الطبية لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.