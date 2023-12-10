بالإجماع .. "الصحة العالمية" تعتمد قرارًا يدعو إلى إرسال مساعدات فورية لغزة

وفي وقتٍ سابق من، اليوم الأحد، كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد حذّر من الأثر "الكارثي" للحرب بين إسرائيل وحماس التي دخلت شهرها الثالث على الصحة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الطواقم الصحية تؤدي مهمات "مستحيلة" في ظروف صعبة.