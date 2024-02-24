وزيرة إسرائيلية متطرفة: "فخورة بدمار غزة.. كل طفل متبقٍّ سيروي لأحفاده ما فعلناه بعائلاتهم

واستشهد اليوم عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المكثّف والمتواصل على قطاع غزة، جوًّا، وبرًّا، وبحرًا، الذي يدخل يومه الحادي والأربعين بعد المئة.