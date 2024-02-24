وزيرة إسرائيلية متطرفة: "فخورة بدمار غزة.. كل طفل متبقٍّ سيروي لأحفاده ما فعلناه بعائلاتهم

في تصريحات تنمّ عن عقيدة حكومة الكيان المحتل في فلسطين وسعيها الدائم للقضاء على أي مظهر لحقوق الإنسان، قالت وزيرة المساواة الاجتماعية الصهيونية المتطرفة "ماي غولان": إنّها "فخورة" بالدمار الذي أحدثه جيش الاحتلال في غزة، متوعدة رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، بقطع رأسه أو اعتقاله.
ووصفت "غولان" أثناء نقاش في الكنيست انتهى بالفشل في عزل النائب عن حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة المعارض أستاذ الفلسفة السياسية والناشط اليساري "عوفر كسيف" من عضوية البرلمان؛ بسبب دعمه دعوى جنوب أفريقيا بمحكمة العدل، بالطابور الخامس.
وأضافت، وفق وكالة الأناضول: "السيد طابور الخامس، السيد كسيف، لا أنت ولا شركاؤك الذين يدافعون عنك في الداخل والخارج تؤثّرون علينا ولو حتى قليلًا".
وتابعت: من الأفضل قتل السنوار ورفاقه وليس اعتقالهم، قائلة: "وفي سيناريو أفضل "يتم إحضارهم" في كفن".
وأكملت الوزيرة المتطرفة: "أنا فخورة بدمار غزة.. كل طفل حتى إلى ما بعد 80 عامًا من الآن سيروي لأحفاده ما فعله اليهود عندما تم قتل أقاربهم".
واستشهد اليوم عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المكثّف والمتواصل على قطاع غزة، جوًّا، وبرًّا، وبحرًا، الذي يدخل يومه الحادي والأربعين بعد المئة.
وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن مجمع ناصر الطبي لا يزال محاصرًا، موضحة أن الاحتلال لا يسهل عملية إجلاء المرضى لعلاجهم بالمستشفى الميداني التابع لها.
وأشارت المنظمة إلى أنّ قوات الاحتلال منتشرة في محيط مستشفيات قطاع غزة، وتمنع الوصول إليها، معربة عن قلقها من استمرار احتجاز الطواقم الطبية.
ولم تعد المستشفيات الميدانية التابعة للمنظمات الدولية في رفح قادرة على استيعاب النازحين والأهالي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و606 شهداء، و69 ألفًا، و737 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، في منشورٍ أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك"، اليوم: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضدّ العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدًا، و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضافت: في اليوم الـ141 للعدوان الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الرُّكام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.