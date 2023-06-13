"تدمير دبابات ألمانية وأمريكية".. روسيا تكرّم جنودها وتكشف مغانمها بأوكرانيا

بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، تصفية 300 جندي أوكراني وتدمير 4 دبابات ألمانية من طراز ليوبارد، وأسلحة ومعدات غربية ومدرعات أمريكية أخرى في زبروجيا، نشرت الوزارة اليوم الثلاثاء لقطات فيديو لدبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أمريكية استولت عليها قواتها بعد معارك ضد القوات الأوكرانية.