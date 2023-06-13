"تدمير دبابات ألمانية وأمريكية".. روسيا تكرّم جنودها وتكشف مغانمها بأوكرانيا

بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، تصفية 300 جندي أوكراني وتدمير 4 دبابات ألمانية من طراز ليوبارد، وأسلحة ومعدات غربية ومدرعات أمريكية أخرى في زبروجيا، نشرت الوزارة اليوم الثلاثاء لقطات فيديو لدبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أمريكية استولت عليها قواتها بعد معارك ضد القوات الأوكرانية.
وظهر في الفيديو، جنود روس يتوجهون إلى الدبابات الألمانية والأمريكية المدمرة، التي هجرها روادها الأوكرانيون.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استولت على المعدات الغربية بعد معارك بين مجموعة "الشرق" الروسية والجنود الاوكرانيين، وفق "فرانس 24".
ومن جهة أخرى، قلد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، جنوداً وساماً عسكرياً؛ بعد أن قالت موسكو إنهم دمروا 4 دبابات ألمانية من طراز ليوبارد و5 مدرعات أمريكية من طراز برادلي أثناء التصدي لهجوم أوكراني مضاد.
وظهر "شويغو" على التلفزيون الحكومي يمنح وسام "النجم الذهبي لبطل روسيا"، وهو أعلى وسام عسكري روسي، لجنود قال إنهم دمروا دبابات ومدرعات معادية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية عدة مقاطع فيديو وصوراً في الأيام الأخيرة تُظهر هجمات جوية روسية على عربات مدرعة ودبابات أوكرانية بمروحيات هجومية من طراز كاموف كا-50، وطائرات دون طيار.