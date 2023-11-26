مصادر: الوسطاء المصريون والقطريون يبدؤون اتصالات مع إسرائيل و"حماس" لتمديد هدنة غزة

وأوضحت المصادر المطلعة على ملف التفاوض أن الطرح الحالي هو التمديد لـ4 أيام إضافية مقابل الإفراج عن نحو 50 إسرائيليًّا محتجزًا في قطاع غزة، و150 فلسطينيًّا من المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهي الأعداد نفسها التي تم التوافق عليها في الهدنة الحالية.