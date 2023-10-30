"لا تُعَلِق أنا أراقبك".. "الشاباك" يمنع عناصره من التفاعل مع انتقادات "نتنياهو" لأدائهم

وكان "نتنياهو" قد نشر أمس تغريدة قال فيها: "خلافاً للادعاءات الكاذبة، لم يتم تحذيري تحت أي ظرف من الظروف، وفي أي مرحلة، من نوايا الحرب من جانب حماس".