"لا تُعَلِق أنا أراقبك".. "الشاباك" يمنع عناصره من التفاعل مع انتقادات "نتنياهو" لأدائهم

وجّه رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" رونان بار، اليوم (الاثنين)، رسالة إلى جميع عناصر الجهاز يأمرهم فيها بعدم التفاعل أو التعليق على تصريح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيه: "إن الأجهزة الأمنية لم تخبره بأي معلومات حول وجود نوايا لدى حماس لتنفيذ هجمات 7 أكتوبر".
وقال "بار" في الرسالة التي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية: "لا تعلق، لا تتفاعل، أنا أراقبك، والعيون على غزة، جنباً إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي، لدينا أكثر من مئتي التزام ومهمة يجب إكمالها".
وكان "نتنياهو" قد نشر أمس تغريدة قال فيها: "خلافاً للادعاءات الكاذبة، لم يتم تحذيري تحت أي ظرف من الظروف، وفي أي مرحلة، من نوايا الحرب من جانب حماس".
وأضاف "نتنياهو": "على العكس من ذلك، فإن جميع المسؤولين الأمنيين وجميع قادة قوات الأمن ورئيس الشاباك قدروا أن حماس تم ردعها".
وأثارت كلمات "نتنياهو" جدلاً واسعاً على الساحة السياسية في إسرائيل، ولقيت انتقادات كثيرة، الأمر الذي دفعه إلى حذفها بعد ساعات من نشرها.