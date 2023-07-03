افتتاح مكتب دولي للتحقيق في جريمة العدوان ضد أوكرانيا

وفي إطار افتتاح المكتب، يعقد عدد من كبار المسؤولين مؤتمرًا صحافيًا في مقر الوكالة القضائية للاتحاد الأوروبي في لاهاي، ومن بين هؤلاء خصوصًا المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ونائب وزير العدل الأميركي كينيث بولايت، والمفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه رينديرز.