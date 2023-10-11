الأونروا: لم ننجح في إدخال مساعدات إلى غزة.. ونستضيف 170 ألف شخص

وقالت "توما": إن الأونروا تستضيف حاليًا 170 ألف شخص في أكثر من 80 مدرسة ومرافق أخرى في جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرةً إلى أن وصول المدارس إلى طاقتها الاستيعابية قد أجبر الناس على البدء بالتوجه إلى مرافق الرعاية الصحية بحثًا عن المأوى.