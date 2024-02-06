الأمم المتحدة: توسيع إسرائيل هجومها إلى رفح قد يؤدّي لجرائم حرب يجب منعها

ولفت "لايركه" إلى زيادة الضربات على محافظة رفح يومَي الأحد والاثنين الماضيين، بينما يواصل الآلاف من سكان غزة التدفق إلى رفح، بمن فيهم الكثير ممن فروا من القتال العنيف في خان يونس.