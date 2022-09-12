كييف تعلن استعادة "أكثر من 20 بلدة" وموسكو تؤكد استمرار عملياتها العسكرية

قالت متحدثة باسم القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا، اليوم الاثنين: إن القوات الأوكرانية استعادت حوالي 500 كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب البلاد في الأسبوعين الماضيين في إطار هجوم مضاد ضد القوات الروسية.
وقالت المتحدثة ناتاليا هومينيوك في إفادة صحفية عبر رابط فيديو: "تقدمنا في قطاعات مختلفة (بين) أربعة كيلومترات وعشرات الكيلومترات. لقد حررنا مناطق تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 500 كيلومتر مربع".
أعلن "الكرملين" الإثنين أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا سيستمر حتى "تحقيق الأهداف" في وقت انسحبت فيه القوات الروسية من مناطق تابعة لكييف في الأيام القليلة الماضية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تتحقق الأهداف المحددة في البداية"، ورأى من ناحية أخرى أنه "لا يوجد أي احتمال للتفاوض" بين موسكو وكييف في الوقت الحالي.