كييف تعلن استعادة "أكثر من 20 بلدة" وموسكو تؤكد استمرار عملياتها العسكرية

قالت متحدثة باسم القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا، اليوم الاثنين: إن القوات الأوكرانية استعادت حوالي 500 كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب البلاد في الأسبوعين الماضيين في إطار هجوم مضاد ضد القوات الروسية.