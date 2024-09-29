بعد البيان الإسرائيلي.. "حزب الله" ينفي اغتيال القيادي "أبو علي رضا"

نفت العلاقاتُ الإعلامية في "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، "الادعاءات الإسرائيلية حول اغتيال القائد أبو علي رضا"، مؤكدة أنه بخير.
ووفق موقع "روسيا اليوم": أعلن جيشُ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اغتيالَ أكثر من 20 عنصرًا في "حزب الله" بمختلف الرتب، إلى جانب الأمين العام حسن نصر الله بالضربة التي استهدفت المقرّ المركزي للحزب في بيروت.
وقال في بيان: "يوم الجمعة الماضي، في غارة جوية دقيقة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه من مديرية الاستخبارات، ضربت طائرات مقاتلة وقتلت حسن نصر الله، زعيم منظمة حزب الله الإرهابية، وعلي كركي قائد الجبهة الجنوبية لحزب الله، الذي كان أحد القادة الكبار المتبقين في المنظمة قبل الضربة".
وأضاف البيان: "كما تم القضاء على أكثر من 20 إرهابيًّا آخرين من رتب مختلفة، كانوا متواجدين في المقرّ تحت الأرض، وكانوا يديرون العمليات الإرهابية لحزب الله ضد دولة إسرائيل".