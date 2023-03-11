في أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة العالمية.. إغلاق بنك "إس.في.بي" بأمريكا

في أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة المالية العالمية، أغلقت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في كاليفورنيا، الجمعة، مجموعة "إس.في.بي" المالية، وتحرّكت سريعًا لحماية المودعين في البنك؛ الذي يركز أنشطته على الشركات الناشئة.