بعد ليلة المواجهات والإصابات.. "ماكرون" يتأثر بمقتل "مراهق الأصول الجزائرية"

ونقل الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، عن "ماكرون" أقواله، داعيًا إلى "الهدوء" بعد اندلاع أعمال شغب في نانتير، بعد أن أطلقت الشرطة الفرنسية النار على الشاب البالغ من العمر 17 عامًا بزعم عدم وقوفه عند نقطة تفتيش مرورية.