واشنطن تُحذِّر إسرائيل من التوسع في المستوطنات وضم الضفة الغربية

وقال: "إن أي تحرك نحو ضم الضفة الغربية، بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون، والإخلال بالوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة، واستمرار هدم المنازل وإجلاء العائلات التي عاشت في تلك المنازل لأجيال، يلحق الضرر بآفاق حل الدولتين، كما أنه يقوض الكرامة التي يستحقها جميع الناس".