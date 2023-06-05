واشنطن تُحذِّر إسرائيل من التوسع في المستوطنات وضم الضفة الغربية

حذَّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين من أن التوسع في المستوطنات الإسرائيلية سيكون عقبة أمام تحقيق السلام.
وشدَّد "بلينكن" في خطاب ألقاه أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية "أيباك" المؤيدة لإسرائيل على أن التحركات نحو ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، أو الإخلال بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة، يضر بآفاق حل الدولتين، وفقًا لـ"رويترز".
وقال: "إن أي تحرك نحو ضم الضفة الغربية، بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون، والإخلال بالوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة، واستمرار هدم المنازل وإجلاء العائلات التي عاشت في تلك المنازل لأجيال، يلحق الضرر بآفاق حل الدولتين، كما أنه يقوض الكرامة التي يستحقها جميع الناس".
وتعهَّد باستمرار التزام واشنطن بأمن إسرائيل وحل الدولتين.