الصين ترسل 3 رواد إلى محطتها الفضائية

أرسلت الصين، اليوم (الثلاثاء)، 3 رواد فضاء إلى محطتها الفضائية المقامة حديثاً في مهمة تستغرق 6 أشهر لتدشن رسمياً تشغيل ثاني موقع مأهول بالبشر بشكل دائم في مدار منخفض من الأرض، بعد محطة الفضاء الدولية التي تقودها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا".
وذكر التلفزيون الصيني الرسمي أن المركبة الفضائية "شينتشو-15"، بما عليها من رواد انطلقت محمولة على متن صاروخ "لونج مارش -2 إف" من مركز جيوكوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في صحراء جوبي بشمال غرب الصين الساعة 11:08 مساء (1508 بتوقيت جرينتش)، وفقاً لـ"فرانس برس".