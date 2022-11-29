الصين ترسل 3 رواد إلى محطتها الفضائية

أرسلت الصين، اليوم (الثلاثاء)، 3 رواد فضاء إلى محطتها الفضائية المقامة حديثاً في مهمة تستغرق 6 أشهر لتدشن رسمياً تشغيل ثاني موقع مأهول بالبشر بشكل دائم في مدار منخفض من الأرض، بعد محطة الفضاء الدولية التي تقودها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا".