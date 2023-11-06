الأمم المتحدة تعلن حاجتها لـ1,2 مليار دولار لمساعدة 2,7 مليون فلسطيني

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم (الاثنين) حاجة الأمم المتحدة إلى 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون فلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وطالب "جوتيريش" خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، بأن تكون حماية المدنيين ذات أهمية قصوى في الحرب بين إسرائيل و"حماس"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأعرب عن قلقه العميق بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها في غزة، حيث تسبب القصف الإسرائيلي في سقوط أكثر من 10 آلاف ضحية.
وشدد على أنه لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الإنساني الدولي.
وقال "جوتيريش": "إن وقف إطلاق النار الإنساني مطلوب بشكل عاجل، فغزة أصبحت مقبرة للأطفال".