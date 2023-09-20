200 قتيل ومئات الجرحى من جراء المواجهات في "كراباخ" بعد عملية عسكرية شنتها أذربيجان

وتفصيلاً، قال أمين المظالم لشؤون حقوق الإنسان في المنطقة غيغام ستيبانيان: "ثمة 200 قتيل على الأقل وأكثر من 400 جريح" من جراء العملية التي بدأت الثلاثاء وانتهت الأربعاء بإبرام اتفاق لوقف النار بعد استسلام الانفصاليين.