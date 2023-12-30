كارثة إنسانية في السودان.. والصحة العالمية تدعو إلى تحرُّك عاجل لمعالجة الأزمة

وهرباً من القتال في الخرطوم، لجأ أكثر من نصف مليون سوداني إلى ولاية الجزيرة. لكن قوات الدعم السريع تقدمت أخيراً إلى هذه الولاية، وهاجمت بلدة ود مدني في 15 ديسمبر، وأجبرت أكثر من 300 ألف شخص على الفرار مرة أخرى.