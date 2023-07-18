لأول مرة منذ الثمانينيات.. غواصة نووية أميركية تصل إلى كوريا الجنوبية

أعلن منسق السياسة الخاصة بالمحيطين الهندي والهادي بالبيت الأبيض كورت كامبل، اليوم (الثلاثاء)، أن غواصة أميركية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويًا وصلت إلى كوريا الجنوبية، لأول مرة منذ الثمانينيات.
وأكد "كامبل" وصول الغواصة، وهو أمر طال انتظاره، في أثناء وجوده في سول من أجل أولى محادثات المجموعة الاستشارية النووية مع المسؤولين من كوريا الجنوبية، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".
ويأتي هذا في وقت يبدأ فيه البلدان الحليفان محادثات لتنسيق الاستجابة في حال اندلاع حرب نووية مع كوريا الشمالية.
ونددت كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، بما اعتبرته سعي الولايات المتحدة لجلب غواصة صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية إلى مياه قريبة من شبه الجزيرة الكورية.