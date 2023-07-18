لأول مرة منذ الثمانينيات.. غواصة نووية أميركية تصل إلى كوريا الجنوبية

وأكد "كامبل" وصول الغواصة، وهو أمر طال انتظاره، في أثناء وجوده في سول من أجل أولى محادثات المجموعة الاستشارية النووية مع المسؤولين من كوريا الجنوبية، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".