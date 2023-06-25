الرئاسة الأوكرانية: "بريغوجين أذلّ بوتين"

فيما بدأ مقاتلو فاغنر ليل السبت الانسحاب من مقرّ القيادة العسكرية في مدينة روستوف في جنوب غرب روسيا بعدما سيطروا عليه، صباح اليوم نفسه، إثر إعلان قائدهم تمرّداً مسلّحاً، بحسب ما أفاد به صحافي في وكالة فرانس برس.