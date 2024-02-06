"التعليم" الفلسطينية: إسرائيل قتلت 4851 طالباً في غزة

أفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الثلاثاء، بأن 4 آلاف و851 طالباً، قتلوا في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان، أن عدد الجرحى من طلبة المدارس وصل إلى 8 آلاف و227 جريحاً، بينما لقي خلال ذات الفترة 44 طالباً حتفهم، في الضفة الغربية، وجُرح 287، فيما تم اعتقال 44 طالباً.
وبينت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت 239 معلماً، وجرح 836 في قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ولفتت الوزارة إلى أن 620 ألف طالب في قطاع غزة، ما زالوا غير قادرين على التوجه إلى مدارسهم منذ السابع من أكتوبر، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، وتدمير 351 مدرسة منها 286 مدرسة حكومية، و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بينما تُستخدم 133 مدرسة، كمراكز لإيواء النازحين.