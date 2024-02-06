"التعليم" الفلسطينية: إسرائيل قتلت 4851 طالباً في غزة

ولفتت الوزارة إلى أن 620 ألف طالب في قطاع غزة، ما زالوا غير قادرين على التوجه إلى مدارسهم منذ السابع من أكتوبر، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، وتدمير 351 مدرسة منها 286 مدرسة حكومية، و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بينما تُستخدم 133 مدرسة، كمراكز لإيواء النازحين.