"مخاوف من انتشار الكراهية العرقية".. رسائل عنصرية مجهولة تستهدف الأمريكيين السود في 20 ولاية

من بين الفئات التي استهدفتها هذه الرسائل النصية، الأطفال في المدارس المتوسطة والثانوية. وقد أثار ذلك قلقًا بالغًا بين أولياء الأمور، حيث حذرت المدارس من التأثير النفسي لهذه الرسائل. وقد أعربت المدارس عن تضامنها مع الطلاب المتضررين، مؤكدة على أن التأثير العاطفي والنفسي على الطلاب ملحوظ.