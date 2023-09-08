أوكرانيا وأزمة المناخ على سلّم أولويات قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند

تناقش القمةُ العديدَ من القضايا الخلافية؛ مثل الحرب الروسية على أوكرانيا، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وإعادة هيكلة الديون؛ ما سيصعّب إصدار إعلان ختامي، الأحد.
بدأ زعماء دولُ مجموعة العشرين الوصولَ إلى العاصمة الهندية نيودلهي اعتبارًا من الجمعة، فيما يأمل مضيفهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إظهار النفوذ الدبلوماسي المتنامي لبلاده، وتسهيل الحوار بشأن أوكرانيا، وتغيّر المناخ في غياب الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين.
وأثناء القمة التي تستمرّ يومين بدءًا من السبت، ستناقش العديد من القضايا الخلافية مثل الحرب الروسية على أوكرانيا والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وإعادة هيكلة الديون؛ ما سيصعّب إصدار إعلان ختامي الأحد.
ووصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، المتحدّر من أصول هندية، الجمعة إلى نيودلهي، ترافقه زوجته أكشاتا مورتي، ابنة أحد كبار أثرياء الهند؛ وفق ما أظهرت مشاهد تلفزيونية.
وانطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، من قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية متّجهًا إلى نيودلهي؛ حيث من المتوقّع أن يصل اليوم عند الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة بالتوقيت المحلي.
ولدى وصوله لنيودلهي سيلتقي بايدن رئيس الوزراء الهندي، الذي استقبله في حزيران/ يونيو في البيت الأبيض. وتسعى الولايات المتحدة لتعزيز علاقاتها مع الهند في للتصدّي للصين، في حين تحاول نيودلهي ترسيخ دور رائد على الساحة الدولية، وذلك رغم خلافاتهما بشأن روسيا؛ إذ لم تنضم الهند إلى الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بعد غزو أوكرانيا، كما بشأن احترام حقوق الإنسان.