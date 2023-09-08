أوكرانيا وأزمة المناخ على سلّم أولويات قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند

ولدى وصوله لنيودلهي سيلتقي بايدن رئيس الوزراء الهندي، الذي استقبله في حزيران/ يونيو في البيت الأبيض. وتسعى الولايات المتحدة لتعزيز علاقاتها مع الهند في للتصدّي للصين، في حين تحاول نيودلهي ترسيخ دور رائد على الساحة الدولية، وذلك رغم خلافاتهما بشأن روسيا؛ إذ لم تنضم الهند إلى الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بعد غزو أوكرانيا، كما بشأن احترام حقوق الإنسان.