جنوح سفينتي نفط في ميناء عدن اليمني

جرفت الرياح الشديدة والأمواج سفينتي نفط؛ إحداهما عراقية راسية قبالة ميناء عدن باليمن منذ حرب الخليج الثانية؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصادر في شركة مصافي عدن، اليوم "الأربعاء".
وأوضحت المصادر أن السفينتين كانتا راسيتين منذ سنوات طويلة على مقربة من ميناء الزيت التابع للمصافي في منطقة البريقة غرب عدن، وأن الأمواج جرفت السفينة العراقية إلى قرب الشاطئ، وأصبحت جانحة ولا تستطيع العودة مجددًا للإبحار في المياه.
وأضافت أن السفينة الثانية، التي تعود ملكيتها لرجل أعمال يمني، باتت معرضة للغرق بعد تسرب مياه البحر إليها.
وأشارت المصادر إلى أن الناقلة العراقية الجانحة هي من بين أربع سفن عراقية متخصصة في نقل النفط متوقفة قبالة ميناء الزيت منذ أكثر من 30 عامًا.