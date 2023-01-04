جنوح سفينتي نفط في ميناء عدن اليمني

وأوضحت المصادر أن السفينتين كانتا راسيتين منذ سنوات طويلة على مقربة من ميناء الزيت التابع للمصافي في منطقة البريقة غرب عدن، وأن الأمواج جرفت السفينة العراقية إلى قرب الشاطئ، وأصبحت جانحة ولا تستطيع العودة مجددًا للإبحار في المياه.